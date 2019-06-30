別以為你能當《玩命》馮迪索 中市用這招逮酒駕犯

2019-06-30 17:25

〔記者張軒哲／台中報導〕為因應「酒駕重罰」新制7月1日上路，及遏制青少年暑假深夜飆車危駕，清水警分局暑假首個週末深夜，大規模執行「甕中捉鱉」交通大執法，結合民間力量出動「空拍機」協助拍攝執勤，空拍機發現有駕駛轉入小巷，警方趕緊攔查，昨夜共計取締酒駕8件、危駕1件，成效頗佳。

清水警分局轄區幅員遼闊，港區周邊有西濱公路，大道小巷頗多，不少酒駕用路人遠遠見到攔查點，旋即轉頭或駛進小路，讓警方防不勝防，決定出動空拍機協助，果然奏效。

清水警分局長張啟祥表示，根據過往統計資料顯示，暑假期間是貪杯酒駕及飆車危駕的熱門高峰期，今年選定西濱快速道路的清水、梧棲等5處交流道匝道口，規劃警力駐守，並結合國道七隊警察、台中港警總隊及鄰近大甲分局、烏日分局等超過上百名警力，荷槍實彈強力執行「甕中捉鱉」交通大執法，就是要給酒駕及危駕者一記當頭棒喝。

清水警分局為還商請民間業者出動「空拍機」協助執勤，見到有可疑汽機車於攔查點周邊突然改道，警方立即前往攔查。警方指出，空拍機攝錄一輛汽車原本行駛西濱高架橋下方道路，但駕駛心虛，突然在前一個路口大迴轉，警方驅車攔查，讓酒駕者無所遁形，一晚取締酒駕8件、危駕1件及各式惡性交通違規111件，堪稱大豐收。

清水警分局交通組組長顏永椿指出，酒駕重罰新制7月1日正式上路後，只要涉及酒駕的處罰都非常重。以往心存僥倖者認為只要拒測，就可以免去酒駕公共危險前科紀錄，但新法針對酒駕拒測者第一次就重罰18萬，第二次罰36萬，第三次以上按次加罰18萬，拒測不再是那麼簡單，繳罰單荷包會大失血。

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