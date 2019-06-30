假冒長榮考官騙女面試 噁男逼舔乳口交遭刑

2019-06-30 15:35

〔記者黃捷／台北報導〕萬姓男子前年在人力銀行網站上，看到1名20多歲的女子想應徵長榮航空的地勤人員，竟冒充人事考官騙女子見面，逼女子幫他舔乳頭、口交，得逞後還譏諷：「要不是妳是處女，早就強暴妳了」。台北地院依強制性交罪判萬男4年徒刑，並須賠償女子80萬元，可上訴。

判決指出，萬男得知女子的求職意向後，前年1月6日凌晨1時許打電話給女子，佯稱自己是副理兼人事考官，要求女子以「Facetime」視訊面試，還騙說要替知名內衣公司做調查，請女子說明三圍，並提供僅穿內衣褲的影像。

萬男見女子真的照做，覺得她單純可欺，當下立刻約她出面填履歷。兩人凌晨3點在北市中山區某超商碰面後，萬男請女子上車，隨即再以警方臨檢為由，把車開進天祥路，再藉口內衣調查，要求女子到後座自慰，但被拒絕。

萬男沒有放棄，自己也跑到後座，在女子旁邊打起手槍，並要女子幫忙舔乳頭及口交，女子嚇得拒絕，但萬男說：「我那麼有誠意開車到台北了，妳應該要好好表現」，甚至還罵女子「妳這樣太沒誠意」，因女子想只想趕快脫身，只好勉強照辦。

萬男性侵得逞後，除威脅女子不得報警及張揚，還譏諷：「要不是妳是處女，早就強暴妳了，公司也有空服員幫我從事性行為。」女子承諾不告訴他人，萬男才放人離開。女子脫身後，立刻報警求助。

法院審理時，萬男矢口否認犯行，辯稱自己是房仲員工，是打電話要女子來應徵公司助理，沒有偽裝成長榮考官，拿履歷給女子時，也是女自主動湊過來舔他胸部，他起了生理反應才會自慰。

但因女子指控前後一致，反而是萬男辯詞離譜不合常情，合議庭遂認定萬男犯行，遂痛批他飾詞狡辯、態度惡劣，依強制性交罪判刑4年，附帶民事部分則判賠80萬元，全案仍可上訴。

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