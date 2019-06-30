萬華分局派出所合併 「西門町所」年底登場

2019-06-30 15:04

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市警局推動警政革新政策，將在7月中將萬華分局桂林路派出所與昆明街派出所整併為「龍山派出所」，並預計在今年底，再將武昌街派出所與漢中街派出所，整併為「西門町派出所」。萬華分局說，派出所整併後能解決部分駐地因老舊造成擁擠、漏水等情形，可提高服勤同仁退勤後休憩品質，警力整併也有助於排班、巡邏等勤務，維護治安不打折。

萬華分局說，七月中旬，新建成的萬華分局將會正式啟用，原本位在康定路22號的萬華分局駐地，將會讓給即將在今年底，由武昌所與漢中所整併成的「西門町派出所」使用。

整併成西門町所後，原武昌所駐地交由警察局使用，原漢中所廳舍保留，但銜牌會改為「西門町機動派出所」，各項勤務執行（如受理報案、巡邏、交通執法、為民服務等）不變，重點時段仍維持編排8至10名警力服勤。

合併後新所轄區範圍，以峨嵋街為中軸，由「西門町機動派出所」守前門，「西門町派出所」顧後院，2處均可受理報案，對於維持地方治安沒有影響。在勤務編排方面，全日排定2線共4人巡邏，並擇部分時段編排專責交通執法、ATM金融機構巡守等勤務，可複式加強轄內治安及交通執法。

且西門町所及機動派出所內皆有備勤警力，轄區內若突發治安或交通事件，均可在第一時間內，2線同步趕赴現場處理，發揮維穩治安之效果。

警方說，新的西門町所每人可使用空間數平均為9.75坪，相較於未整併前每人只能使用2.5坪，新的駐地不僅較為寬敞，也優於警政署9.25坪的基準。

警方還說，整併後的西門町所員警數達61人，每時段外勤可使用警力增加，大大提升處理各項勤務及為民服務能量，內勤業務部分則由所內專責人員負責，減少同仁因兼顧勤務、業務所帶來的困擾。

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