超惡劣竊賊！ 偷走皮包竟還假冒失主身分辦卡盜領15萬

2019-06-30 09:24

〔記者吳昇儒／基隆報導〕男子李偉平去年12月15日清晨5時許，駕車行經源遠路時，發現前方轎車駕駛下車購物，忘記將車門上鎖的空檔，進入車內偷走皮包。李男大膽的持失主雙證件，假冒其身分到銀行申請補發金融卡，盜領帳戶內的15萬元。基隆地方法院審理後，認定李男觸犯偽造文書等4罪，分別判處有期徒刑4月、拘役40天，得易科罰金。

檢警調查，李男向計程車行租賃計程車，案發時在路上尋找客人，無意間發現前方的轎車突然停靠在一旁的超商附近，梁姓駕駛隨即下車購物，未將車門上鎖。李男見有機可乘，也將車停在路旁，進到梁男車內偷走他的皮包。

李男打開到的皮包時，發現裡面只有1千元現鈔，雖然有金融卡，但不知密碼無法提款；李男看見皮包內的雙證件時，萌生歹意，盜刻梁男姓名印章，並假冒他的身分，持其身分證及駕照到銀行，佯稱卡片遺失，藉此重辦金融卡；拿新的金融卡後馬上到ATM盜領裡面的15萬元。李男還拿金融卡盜刷自己車內的刷卡機，得手2200元。

警方調閱相關資料後找到租車給李男的車行，再透過他留下的資料，循線將他逮捕。

法官審理時認為，李男偷走梁男車內的皮包已經觸犯竊盜罪，假冒身分辦理金融卡已觸犯偽造文書罪，另利用新辦的金融卡盜領及盜刷也觸犯詐欺罪，分別判處有期徒刑4月、拘役40天，得易科罰金16萬元。

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