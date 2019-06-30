獨家》驚！中警查獲少女傳播妹 竟還有17歲「男傳」坐檯

2019-06-30 00:38

〔記者許國楨／台中報導〕不只傳播妹，「男傳」也大舉入侵台中！

不讓傳播妹專美於前，台中市這兩年也有經紀公司引進所謂的男傳播，雖然聽起來有點怪，但實際上只是性別及角色互換，同樣是坐檯陪酒等工作性質，但與未成年傳播妹一樣，未成年男傳同樣不被法律允許，警方前幾天就在一家KTV查獲年僅17歲男傳，令在場的輕熟女驚呼，原以為他只是娃娃臉，沒想到竟未成年。

台中市警方暑假加強執行「青春專案」，依各分局轄區複雜程度訂立績效標準，加強力道保護青少年，前幾天臨檢青少年易涉足場所，竟分別在兩家KTV的3間包廂內查獲7名未成年少年少女違法坐檯陪酒，其中6名女生就是俗稱的傳播妹，年紀都在15到17歲之間，唯一的一名男生則年僅17歲，也就是所謂的男傳播（簡稱男傳）。

只是傳播妹在娛樂場所並非首見，反到是這兩年才大舉入侵台中市男傳，多數警方雖曾耳聞，但未實際看過，因此當時查獲這名堪稱「史上最幼齒」男傳時，仍大感驚訝。據了解，當時少年與其他2名男傳在同間包廂，聲稱是由在場3名輕熟女客人透過經紀公司找他們前來陪喝酒助興。

警方這，連同這名少年男傳及6名未成年傳播妹，訊後均護送少年法庭，同時通報社會局介入由社工進行家庭功能評估再決定是否收容安置。另外，仲介的經紀公司也涉及兒童及少年性剝削防制條例「利用兒童或少年坐檯陪酒或涉及色情之伴遊、伴唱、伴舞等行為」，將進一步通知到案釐清究責。

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