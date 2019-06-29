6/29 雙贏彩、今彩539 頭獎均摃龜

2019-06-29 22:18

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（6月29日）開獎的第108000155期雙贏彩與第108000155期今彩539，頭獎均摃龜。

第108000155期雙贏彩中獎號碼為「02、03、05、06、10、11、12、15、18、21、22、24」，頭獎摃龜；貳獎共10注中獎，每注可得10萬元；參獎共254注中獎，每注可得500元；肆獎共2774注中獎，每注可得100元。

第108000155期今彩539中獎號碼為「02、20、22、24、35」，頭獎摃龜；貳獎共145注中獎，每注可得2萬元；參獎共5244注中獎，每注可得300元；肆獎共5萬6927注中獎，每注可得50元。

第108000155期39樂合彩中獎號碼為「02、20、22、24、35」，四合2注中獎，可得21萬2500元；三合共228注中獎，每注可得1萬1250元；二合共5505注中獎，每注可得1125元。

第108000155期3星彩中獎號碼為「865」，正彩共24注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000155期4星彩中獎號碼為「1428」，正彩共11注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法