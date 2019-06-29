新店、景美店家注意！胖男稱沒帶鑰匙 借錢一去不回

2019-06-29 23:48

〔記者徐聖倫／新北報導〕小額詐騙！一名身形豐腴的男子近日在大新店地區行騙，到各個吃攤佯稱是老顧客，聲稱皮包忘在家裡，又沒帶鑰匙，討100至200不等現金，聲稱要找鎖匠開門，到時會拿家裡種的水果當謝禮，熱心店家通常不會拒絕，但這名男子拿了錢後就再也沒出現過。警方接獲了不只一起的報案，已深入追查。

在新店寶中路經營餐廳的廖姓老闆在臉書發文說，日前他就見過這名豐腴男子。21日當天，廖某在廚房備料，外場由妻子負責，上午9點左右，豐腴男進店裡向廖妻聲稱是老客人，胡謅前一晚有來找過店家，稱要送來自己老家種的西瓜但撲空，恰巧廖男前一日確實提早店休，讓廖妻當下沒有起疑。

豐腴男接著聲稱忘記帶家裡鑰匙，想找鎖匠現金不足，向廖男夫婦商借150元，還說他鎖開了回家後再帶西瓜來道謝，廖男夫婦不疑有他借錢，沒想到豐腴男一去不回。他們四處打聽，發現附近多家店受害，於是將監視器PO網，警告新店地區店家，以免上當受騙，警方也主動介入。

不少網友留言說，自己也是受害者，其中一名網友說，豐腴男當時也是一樣手法騙他，只是西瓜換成百香果。警方調查發現，這名豐腴男行騙地區不只新店，連景美也有店家受害，粗估有超過10家店家遭騙，現已循監視器畫面鎖定對象，朝詐騙罪嫌偵辦。

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