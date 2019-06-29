裝可憐「幫我做業績」 欠債女保險員竟偷視障鄰居18萬

2019-06-29 18:14

〔記者陳慰慈／新北報導〕李姓女保險員欠債缺錢，竟將歪腦筋動到重度視障的吳姓鄰居身上，以缺業績為由，取得吳男存摺印章後再盜領走帳戶內的9萬7千元及2412元美金（約7萬5567元台幣），還拿吳男遺落鑰匙，進屋竊走1萬7千元，前後偷走吳男18萬9千餘元，事後雙方以15萬元達成和解，新北地院考量李女無前科，依偽造文書、侵入竊盜罪判李女徒刑10月，得易科罰金30萬元，緩刑2年，另得接受15小時法治教育，可上訴。

判決指出，前年12月，李女登門拜訪吳男，裝可憐說：「最近缺業績，可以幫我做一下業績嗎？」再謊稱公司舉辦活動，有獎金要匯給保戶，藉機拿走吳男的銀行存摺與印章，去年1月、4月間，李女三度到銀行領走吳男帳戶內的9萬7千元及2412元美金。

4月27日，李女見吳男把住家鑰匙遺落她在車上，竟持鑰匙進吳男家，偷走吳男放在家中的1萬7千元及印章，得手後逃逸。事後吳男報警處理，警方依監視器畫面循線追查出李女，吳男家人更發現，吳男帳戶存款短少，李女惡行才曝光。

審理時，李女供稱因先前受騙才負債累累，急需用錢，法官認為李女見鄰居是重度視障，藉機取得帳戶後再冒領存款，甚至侵入住宅竊盜，危害吳男居住安寧，但考量李女坦承犯行，表達悔意，本月又與吳男達成調解，因此予以緩刑宣告。

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