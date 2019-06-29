越籍女子疑遭撞飛陳屍荒地 家屬盼緝肇逃兇

2019-06-29 11:08

［記者陳彥廷／屏東報導］屏東縣林邊鄉週二傳出1起疑似肇事逃逸事故，39歲的吳姓女子晚間散步遭不明車輛撞上噴飛到路旁荒地當中，但因為當地沒有監視器，照明也不足，直到隔天天亮才被人發現已陳屍草叢當中，由於她身後還留下1男1女，陳姓丈夫盼能緝兇。

吳女晚間都有到林邊水利村及崎峰村主要通路光前路散步的習慣，週二晚間她出門後，陳姓丈夫約在8點半騎摩托車帶著他們的4歲幼女也行經該路要去買糖果，當時還有夫妻倆還有打招呼，接著9時許陳男及幼女行經該路段時，就已不見吳女身影。

覺得不對勁的陳男開始尋找，還到東港兩家大型醫院詢問是否有車禍傷者送達，但不論是在光前路上還是附近，全都找不到吳女蹤影，連忙到派出所派案協尋，但整夜遍尋不著。

直到隔天一早天亮後，有居民行經該路段，才發現光前路旁的荒地草叢有異常倒伏，仔細一看，竟發現一具屍體，陳男經通報後到場，赫然發現竟是他找了1夜的妻子。

吳女昨天進行解剖，發現她的屍身左大腿骨裂、左邊肋骨斷了2根，而頸椎更是直接受到巨力撞擊而斷裂，明顯遭受撞擊，家屬推測是遭撞後才噴飛到路旁草叢。

陳男痛陳，太太來自越南河內，其娘家的家屬根本無法接受惡耗，現正想辦法趕來台灣見女兒最後一面，鄉代陳春貴則說，目前撞擊時間可確定是在週二晚間8點半至9點5分之間，希望當時有經過的民眾或是用路人能出面指證或提供行車紀錄影像。

據悉，當時曾有1名駕駛提供對向的行車紀錄影像，發現1輛越線行駛還差點撞上自己的休旅車經過，接著再經過事發路段時，已不見吳女蹤影。

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