街友自助銀行吹冷氣躺平 民眾提款忍惡臭還怕被搶

2019-06-28 21:19

〔記者吳仁捷／新北報導〕天氣炎熱，不少民眾湧入圖書館、公家機關、百貨、賣場吹冷氣降暑，尤其居無定所的街友也刻意挑選有冷氣場所逗留、休息，但有民眾抱怨，毗鄰捷運府中站的幾間ATM自助銀行因裝有冷氣，吸引街友聚集，街友還刻意選擇一間冷氣超強的自助銀行，侵入後鋪床單躺平，甚至蓋上棉被，提款民眾進入後，立即襲來街友身上噁心臭味，當獨自提款時，還要憂心街友是否裝睡伺機搶錢，領錢除了要暫停呼吸，還得擔心遭搶，不禁抱怨連連。

爆料民眾說，近來氣溫飆升，當賣場、圖書館晚間打烊後，24小時開啟，且大部分裝設冷氣的ATM自助銀行成為街友進攻目標。常到自助銀行操作的民眾目擊，街友起初縮在自助銀行一隅，因沒人攔阻，開始半躺下，過沒幾天就看到街友在內鋪床、蓋棉被躺平，因為街友身上惡臭難聞，進入提款的民眾都難忍臭味。

民眾說，邊領錢要忍受噁心難以形容的臭味，還要提防街友是否裝睡，會不會伺機搶錢？領錢還要擔心害怕，忍受身心煎熬，實在很不是滋味，只好領錢後匆匆離去，或者到戶外透透氣，讓吸入的臭味消散一番。

板橋警分局說，民眾提款時遭遇ATM環境、場所有治安顧慮，或擔心領錢時遭鄰近可疑人士搶劫，都可報警請求協助，或是排除有治安疑慮因素，警方很樂意提供安全提款場所。

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