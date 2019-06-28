酒駕傷亡不輸登革熱！ 綠議員促韓國瑜退出總統初選

2019-06-28 21:42

〔記者陳文嬋／高雄報導〕不只登革熱疫情全國最慘，高雄酒駕死亡人數創3年新高！

高市民進黨議員林智鴻今批評市長韓國瑜無心市政，高雄不只登革熱疫情全國最慘，連酒駕死亡人數今年也創下3年新高，他促市長韓國瑜專心市政，宣布退出總統初選，不要「趴趴走」造勢拚選舉；議員黃捷希望韓國瑜帶領警方加強取締，避免高雄酒駕問題擴大。

根據警方統計，高市前年酒駕造成723人受傷、4人死亡，去年酒駕造成461人受傷、2人死亡，今年1至5月酒駕造成174人受傷、5人死亡；凸顯酒駕受傷人數逐年下降，但今年酒駕死亡人數卻是創下3年新高。

時代力量議員黃捷希望市長韓國瑜能正視酒駕問題，藉此提醒民眾加強自我保護意識，並帶領警方加強取締，不要讓高雄酒駕問題擴大，有效改善酒駕問題。

黃捷指出，今年5月底立法院才剛修法通過，酒駕經有罪判決或經緩起訴處分確定，於5年內再犯酒駕因而致人於死者，處無期徒刑或5年以上有期徒刑。雖然嚴刑峻法有嚇阻功用，但她還是認為處罰、治療及賠償都應該同步調整，民眾也應該有更好的交通教育及觀念，才是根本之道。

民進黨議員林智鴻批評市長韓國瑜無心市政，全台「趴趴走」造勢拚選舉，他表示，市長的態度決定執法的強度，韓市長分心，自然首長就去散心，面對酒駕造成的傷害，警方應該提高見警率，才能遏止酒駕者僥倖的心態。

警方根據酒駕肇事路段分析，發現肇事沒有明顯集中性，是隨機性發生在各道路上，以鳳山區連2年酒駕傷亡人數均位居前3名，包括鳳仁路有1人死亡、保成一路有2人受傷。警方將加強取締酒駕，因應酒駕新制將於7月1日上路，將連續3日不定期於日間及夜間，展開「取締酒後駕車封閉式路檢」大執法，提醒民眾留意。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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