想當鄰長想瘋了！ 自費幫里長買票被判刑

2019-06-28 21:37

［記者楊政郡／台中報導］台中市清水區國姓里鄭男，2010年因劉福榮當選里長，請他出來當鄰長，4年後劉落選，他也失去鄰長身分，2018年劉再次出來角逐（落選），他卯足了勁，自掏腰包以1票500元向胞兄7票、胞妹4票、胞弟5票、弟媳4票等買票，被檢調查獲，台中地院依違反選罷法判2年徒刑、緩刑5年、附帶向公庫支付捐款10萬元。

判決書指出，劉福榮（無法證明劉知情，不起訴處分）在2010至2014年間擔任清水區國姓里長，並選任鄭男為該里鄰長之一，可享鄰長福利，2014年劉落選，他失去鄰長身分，頓失生活重心。2018年劉再度披掛上陣，鄭男積極助選，竟自掏腰包，且把自己的家族親兄弟妹都拖下水，十分忠心。

鄭男2018年11月某日到胞兄（職權不起訴）住處，胞兄家中共7人有投票權，交付胞兄現金3500元（已沒收），要求「幫忙一下」，請托投票支持劉福榮；又到胞妹（職權不起訴）家中，該戶有4票，交付現金2000元（已沒收）給胞妹，請託支持劉福榮。

另鄭男又向胞弟（職權不起訴），全家5人有投票權，交付現金2500元（已沒收）給胞弟收受，請託、約定里長選舉時投票支持劉福榮；又到另一胞弟之弟媳（職權不起訴）住處，她家中有4票，交付現金2000元（已沒收）給弟媳收受，請求「支持一下」，約定投票日記得投劉福榮。

鄭男自掏腰包買票，且是向自己的兄弟姊妹及家人，但被檢調查出，他坦承犯案，且是自費買票，無證據證明劉福榮知情。

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