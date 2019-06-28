男友買好鑽戒明天要求婚 女工程師騎YouBike被撞死

2019-06-28 17:02

〔記者邱俊福／台北報導〕1名25歲吳姓女子昨晚騎乘YouBike返家，當行經北市大安區時，卻碰上休旅車梁姓駕駛因中風暴衝撞上，當場傷重身亡，今天吳女簡姓男友與男友媽媽趕到醫院，頻頻啜泣說「已經買好鑽戒，原本計畫明天要去綠島潛水求婚」，卻遇上意外，令人聞之鼻酸。

簡男面對媒體訪問時表示，2人住在新北市永和區，女友今年4月才到北市101擔任工程師，平時都是他自永和載她返家，昨天因他前往健身房運動沒辦法載，鮮少騎單車的她，才會騎單車返家。簡男媽媽則傷心的說，吳女很乖巧，全家都很喜歡她，原本計畫兒子求婚後，中秋節左右提親，明年3月結婚。

至於是否追究肇事司機責任，簡男表示，女友平時常說要好好活下去，要過得更好，不要製造更多的仇恨，她不喜歡看到大家罵來罵去，因此讓她好好的走，賠再多，她也用不到了。

昨晚6時30分許，45歲梁姓男子駕駛休旅車，行經北市臥龍街131巷時，突然暴衝，撞上路邊3輛汽車及機車、單車，其中騎YouBike的吳女受傷嚴重，當場無呼吸心跳，送往北醫急救後仍告不治。

附近民眾目擊整個狀況，表示當時休旅車先停在路邊，但卻一下前進一下後退，隨即往前猛衝，先輾過騎單車的吳女，再擦撞另名機車騎士及路邊停放轎車，直到衝上人行道才停下。

警方據報到場後，梁男全身癱軟，緊急送醫後，發現中風，目前緊急開刀後，正在萬芳醫院加護病房觀察中。

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