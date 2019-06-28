三角戀引爆殺機！人夫12刀砍死女友 狠捅小王肚破腸滿

2019-06-28 17:31

〔記者陳慰慈／新北報導〕已婚的王姓計程車司機，背著老婆與程姓女子偷偷交往10年，不滿程女刻意疏遠，與另名章姓人夫交往，憤而與程女、章男相約在程女住處停車場談判，雙方爆發口角衝突，王男突掏出水果刀刺向章男腹部，還砍了程女12刀，程女頸動脈遭刺，送醫急救不治，章男趁亂逃跑求助，撿回一命，新北地檢署今依殺人、殺人未遂罪嫌起訴王男。

檢警調查，56歲的王男，10年前在卡拉OK店認識擔任陪侍的55歲程女，兩人展開交往，今年初，王男發現程女與59歲章男過從甚密，妒火中燒，約程女、章男出來談判，攤牌要程女從中選擇。

起訴指出，今年3月31日凌晨0時許，王男帶著水果刀到程女新北市蘆洲區住處，3人在地下停車場出入口碰面談判後發生爭執，王男怒火中燒，掏出暗藏水果刀，先朝章男的腹部猛刺，接著再朝程女的胸口、脖子、腋下連砍12刀，其中1刀刺中程女頸動脈，到醫院前已無生命跡象；而被砍到臟器外露的章男，趁亂狂奔到附近超商求救，撿回一命。王男犯案後，隨即到派出所投案

警訊時，王男供稱不滿女友另結新歡，當晚談判時2人又刻意疏離冷落他，一時氣憤才行凶；檢方開庭時也坦承殺人。

檢方依據王男自白、現場監視器畫面、法醫解剖報告等資料，認定王男殺人犯意，將他起訴。

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