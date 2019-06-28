隱瞞「凶宅」賣屋 挨告詐欺起訴

2019-06-28 17:35

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一名洪姓女子8年前花720萬元低於市價買下一棟「凶宅」，2年後卻涉嫌隱瞞該屋曾發生「非自然身故」的重大交易訊息，透過房仲以2千多萬元賣給洪姓買家，洪男之後要再賣屋才知到買到凶宅，怒告洪女涉嫌詐欺，高雄地檢署近日偵結，將洪女依詐欺取財罪嫌起訴。

檢方起訴指出，洪姓女子於2011年，以720萬元、遠低於市價行情，向陳姓屋主買下位於新興區的一棟房屋。

洪女明知該屋曾發生「非自然身故（俗稱「凶宅」）」，卻涉嫌隱匿該屋曾發生「非自然身故」的重大交易訊息事項，於2013年委託房屋仲介銷售該屋時，故意不告知該屋是凶宅，致洪姓買家陷於錯誤，於同年10月以2220萬元購買該屋及建地。

洪姓買家去年2月再委由房屋仲介公司欲賣屋時，房仲人員轉告該屋曾發生「非自然身故」情事，是凶宅，洪男始知受騙，怒告洪女涉嫌詐欺。

檢方偵查時，洪女坦承未將該屋曾發生「非自然身故」情事告訴洪男，但否認詐欺。

不過，洪女的前一手屋主陳男則證稱，當初賣屋給洪女時曾告知是凶宅，並以低於市價行情把房屋賣給洪女。房仲也證實洪女當初買屋知道是凶宅。

檢方認為，凶宅，在法律上雖無定義，但通常只要發生兇殺或自殺等非自然身故房屋，一般人即認定為凶宅，此一因素雖然並未對房屋造成物理性傷害，但對一般社會大眾心理，仍會造成嫌惡感，因此，發生非自然身故的房屋買賣，通常會影響購買意願及購買價格。

檢方認為，洪女明知該屋為凶宅，賣屋契約內又刻意隱匿該屋未發生非自然身故，涉有刑法詐欺取財罪嫌，檢方因此將她起訴。

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