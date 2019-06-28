新制7/4上路 最高行政法院「大法庭」搶先曝光！

2019-06-28 13:17

〔記者楊國文／台北報導〕我國自7月4日起，在終審的最高法院、最高行政法院實施「大法庭」制度，以統一法律見解，最高行政法院今日率先公開嶄新的大法庭及評議室，已做好一切準備，將於7月4日上午11時由司法院長許宗力、最高行政法院院長藍獻林主持「大法庭成立典禮」，象徵我國正式進入「大法庭」新制時代。

7月4日下午2時，最高法院緊接著舉行「最高法院大法庭成立典禮」，由司法院長許宗力、該院院長鄭玉山主持揭牌儀式，檢察大家長、法務部長蔡清祥也應邀出席致詞，其他來賓還有法律扶助基金會董事長范光群、律師全聯會理事長李慶松、多位立委等人。

大法庭新制，是立法院去年12月7日三讀通過法院組織法、行政法院組織法修正案而新增此制，將在最高法院設刑事大法庭、民事大法庭，在最高行政法院設置大法庭，以大法庭制度來統一法律見解，並廢除判例選編、變更制度及決議統一法律見解制度。

運作上，最高行政法院確定由9位法官組成大法庭，今曝光的大法庭，是目前最大間的第一法庭改裝而成，佈置新穎。最高法院則各由11名法官組成的民事大法庭、刑事大法庭，成員2年1任，為任務型編組。

依法院組織法第51條之2、第51條之3的規定，只有「承審該個案的審判庭」能夠提案至大法庭，此外，當事人得聲請審判庭提案至大法庭，若經審判庭裁定駁回，則不得抗告。

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