議員爆苗栗大賣場傳拐童事件 警方聯絡被害人家屬說明

2019-06-28 10:38

［記者彭健禮／苗栗報導］苗栗市1家私立幼兒園LINE群組，發布一則訊息，指苗栗縣議員鄭碧玉接獲陳情，有其他幼兒園的家長，帶孩子到家樂福苗栗店的湯姆熊玩，發生小朋友疑似遭歹徒誘拐事件，幸好小朋友沿路大哭大叫，才沒有讓歹徒得逞帶離賣場。

記者聯繫鄭碧玉求證；她表示，此事件是於數天前的一場餐會中，友人向她反映。友人對她說，幾天前，他帶妻小及岳父、岳母到苗栗家樂福用餐，吃完飯後，就帶小朋友到湯姆熊玩，因妻子在陪老人家，他前往換取代幣，結果一轉身，就發現孩子不見了。

鄭碧玉說，夫妻倆焦急地在賣場呼叫兒子並尋找，有其他消費者見狀，告知「剛剛有一名婦人拉著1名小朋友往2樓走，小朋友邊走邊哭」。夫妻倆趕緊上樓，發現兒子1人在2 樓哭泣，但人身平安，母子3人相擁而泣。

鄭碧玉於昨晚兒子、女兒回家吃飯之際，以此案例向兒女機會教育，表示「帶孩子出門，要隨時留意」；鄭的兒子，飯後立刻向兒子就讀的幼兒園轉述，幼兒園長也熱心在群組貼文提醒。

鄭碧玉說，苗栗縣警方也接獲此po文訊息，已與她聯繫，警方表示將請被害小朋友及家長到派出所製作筆錄，以偵辦釐清。

幼兒園家長見此訊息，也紛紛轉傳到其他群組，大家獲悉，都驚訝不已，也相互提醒。

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