酒駕新罰上路 高市警7/1起3天大執法

2019-06-28 10:22

〔記者黃建華／高雄報導〕因應取締酒駕相關法律修正，加重酒駕罰則，高雄市警方為宣示執法決心，杜絕駕駛人僥倖心態，7月1日起將連續3日採取「封閉式路檢」取締酒駕大執法，盼藉此降低酒駕肇事案件。

7月1日實施的酒駕新制，將機車與汽車分流處理，汽車提高罰金3萬元到12萬元，機車酒駕罰金維持1萬5000元到9萬元，累犯吊銷駕照且3年內不得考領；另外針對酒駕「拒測」罰金從目前9萬元提高到18萬元，第2次拒測再犯罰36萬元，第3次以上按次加罰18萬元，採「無上限」累加罰鍰；針對酒駕再犯、拒檢（測）及再犯致人重傷或死亡得「沒入車輛」。

另外，針對「同車乘客連坐處罰」部分，市警局也將依法執行取締，警方亦提醒民眾，對於發現有飲酒駕車之親友，應事前發揮提醒及共同防制其酒後駕車之義務，避免酒駕上路引發之憾事再次發生。

警方指出，防制酒後駕車為當前執法重點工作，防制成效亦為民眾高度期盼之焦點，本次選定7月1日至7月3日，連續三日不定期於日間及夜間展開「取締酒後駕車封閉式路檢」大執法，以嚇阻民眾僥倖心理，防患未然；交通警察大隊更要求各分局針對易發生酒駕熱點加強取締，落實「區域聯防」機制，強化機動巡邏攔檢，並就行徑異常有明顯酒駕徵兆之車輛加強攔檢稽查，提高執法強度及頻率，務期有效防制事故發生。

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