社工被誤認小三 慘遭當街追砍

2019-06-27 23:30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹陳姓社工去年前往訪視劉姓婦人時，竟被劉婦誤以為是老公的外遇對象登門逼宮，二話不說拿起菜刀當街追殺，劉婦無視陳女倉皇逃命跌跌撞撞，仍猛力朝她用來護身的包包瘋狂砍剁，事後劉婦被醫院鑑定出有精神障礙，檢方仍依傷害等罪嫌將她提起公訴。

施暴者雖有精障 檢仍提起公訴

檢警調查，新竹市政府依身心障礙者權益保障法規定，與伊甸社會福利基金會簽立契約，委託基金會所屬社工執行身心障礙者生涯轉銜通報暨個案管理服務計畫。基金會社工陳女去年8月23日下午4點多，騎機車前往劉姓婦人住處旁巷口，準備執行訪視職務時，劉女因懷疑社工跟她老公有外遇，竟持菜刀衝向「小三」陳女，二話不說就是一陣揮砍。

陳女見狀立即棄車，以倒退跑方式躲避劉女攻擊，過程中陳女跌倒在地，左手、左踝均擦傷，劉女仍持菜刀往陳女頭部揮砍，陳女奮力以雙手拿隨身包包抵擋，致其包包遭菜刀劃破而不堪使用。

陳女趁劉女攻勢稍歇之際，奔跑逃離現場，報警到場處理，並扣得劉女菜刀1把。

檢方根據醫院出具的精神鑑定報告書，得知劉女於行為時因精神障礙，以致其辨識行為違法的能力，顯著減低。

檢方認為劉女所為，係犯刑法妨害公務、傷害與毀損罪嫌。由於其行為時因精神障礙，也建請院方依法減輕其刑。

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