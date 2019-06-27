不滿中選會重行公告行政院意見書 幸福盟提告敗訴

2019-06-27 21:19

〔記者溫于德／台北報導〕下一代幸福聯盟在去年九合一選舉併公投提出反同婚3項公投案，其中，理事長曾獻瑩提案要求用民法以外形式保障同志權益部分，因不滿中選會重行（再度）公告行政院意見書，聲請停止執行另提訴訟。台北高等行政法院就本訴部分審理後認為，曾獻瑩欠缺權利保護必要，提訟無理由，判決敗訴，可上訴。

獻瑩提案主文為：「你是否同意以《民法》婚姻規定以外之其他形式來保障同性別二人經營永久共同生活的權益？」但他不滿中選會去年10月24日發布公告後，就政府機關針對公民投票案提出的意見書，再度於童年11月2日重行公告，向法院聲請停止執行。

曾獻瑩認為，依「公投法」第17條規定，所有政府機關意見書均要投票前28天公告給全國人民，然而，中選會10月24日公告後，為了引導民眾投票，不惜違法臨時修改行政院意見書，11月2日再度公告，在中選會強調依法行政同時，卻知法犯法。

法院就停止執行部分認為，若把公告放上選舉公報將無法真實反映出民意，因此裁准停止執行，意即，中選會不得將公告刊登於11月24日公民投票選舉公報。

去年公投後，本訴繼續進行，原屬撤銷訴訟，但因該公投已通過，曾獻瑩認為公告已執行、無法回復原狀，變更聲明為確認公告違法。

合議庭審判長許瑞助、陪席法官林妙黛、受命法官楊得君認為，曾獻瑩是該公投案提案人之領銜人，他所主張該公告違法，並未在公民投票結果公告後15日內、依公投法相關規定提起確認無效訴訟，僅在本案中以「系爭公告違法情狀有反覆發生之可能，其有權利保護必要」為據，請求確認該公告違法。

且曾獻瑩並未主張該公告違法內涵足以影響投票結果之處，本件起訴顯然欠缺權利保護必要，提告既然無理由，應判決駁回。

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