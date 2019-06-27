google帳號遭入侵 她報案怨遭警「半推半就」冷處理

2019-06-27 21:57

〔記者王捷／台南報導〕民眾受到傷害，第一時間會想到警察，曾姓咖啡店老闆娘的公司google帳號疑遭入侵，警方卻以「沒有實際受害」為想了結，曾女盧了半小時警方才拿到報案三聯單。曾女指出，公司帳號裡有金流、客資，一旦遭入侵，後果難以想像，但警方對資訊犯罪認知與民眾不同，指控警方罔顧民眾的信任，警方推稱，最後仍有受理報案，可能是過程讓民眾感到不愉快。

罪型態轉變，利用網路上獲取的個資、帳號犯罪相當常見，警方強力防堵的詐騙集團，就是利用網路犯罪的例子，不過警方對妨害電腦使用的認知，似乎沒跟上民眾的腳步。

開設知名咖啡店的曾姓老闆娘，24日下班時發現，她申請用來作為公務使用的google帳號遭入侵，而且入侵者似乎破除她的帳號密碼，想在另一台裝置上登入帳號，她認為非同小可，因為帳號內除了有她的私人金流外，還有員工薪水轉帳資料、客戶的個資都在裡面，如果遭入侵恐怕會有嚴重的後果。

曾女認為，很多人都可能面對帳號遭入侵的情況，而且網路犯罪的速度很快，應該馬上報案，請警方抓到入侵者，當下截圖、修改帳號密碼，還先請教律師、查了法條，連忙在當日深夜11時許趕到警所，解釋自己帳號遭到入侵的過程，沒想到警員卻讓她感到事不關己。

當時警員向曾女表示，她沒有實際受到損害，這樣告不成，而且網路犯罪警方也不能隨便向google調資料，只有特定的重大刑案才能調，但是老闆娘認為，提告是民眾的權益，而且她沒受害是因為google帳號有提醒防盜功能，難道小偷破壞門鎖，闖進別人家，還沒偷東西就被警方先發現也不算犯罪？

警：可能過程有誤會 可向督察單位檢舉

後來警方又稱，曾女的戶籍不在該派出所的轄區，要老闆娘到其他警所報案，結果被老闆娘反將一軍，表示警方有單一窗口受理報案，最後爭論了半個多小時，警方才替她做了筆錄開出三聯單。警方則稱，最後還是有受理曾女報案，只是可能過程有誤會，可以向督察單位檢舉。

律師林仲豪認為，妨害電腦使用罪章不罰未遂犯，但是以曾女的狀況來說，嫌犯已經取得密碼登入了，但是被google擋下，符合刑法358條，無故輸入他人帳號密碼、破解使用電腦保護措施或利用電腦系統漏洞，而入侵他人之電腦或其相關設備，最高可處三年有期徒刑，併科十萬元以下罰金。只是電腦犯罪檢警不好破案，警所才會推託，建議犯罪偵查應要辦法跟上社會的腳步。

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