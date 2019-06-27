清潔工撿到149萬嚇到結巴 請假送警局還婉拒報酬

2019-06-27 19:40

〔記者許倬勛／桃園報導〕桃園市62歲王姓清潔工，日前到某社區大樓做資源回收時，在垃圾袋內發現149萬元，面對鉅額現金他卻毫不心動，全數送至派出所招領，警方依袋內破損文件順利找到失主，王翁婉拒失主一成報酬，讓警方大為讚賞：「真有美德！」今龍潭警分局長蕭欽杰也親頒獎狀表揚。

王姓清潔工平時在龍潭區某社區大樓幫忙打掃、做資源回收，日前在大樓地下室整理垃圾時，袋內竟掉出一疊又一疊的藍色紙鈔，王仔細一看發現全是真鈔，生平沒看過這麼多錢的他，向主管告假後，趕緊抱著垃圾袋衝到附近龍潭派出所，深怕失主著急煩惱。

員警表示，當天有名老翁衝進派出所，指著垃圾袋表情驚慌、頻頻結巴，安撫老翁情緒後，他才娓娓道出捨獲鉅款一事，員警依袋內被撕毀的文件、名片等，拼湊後很快就找到失主。

經警方通知，失主當日即趕赴派出所認領，多方比對下確認身分無誤，這名失主說，自己從事營造事業，書房內常擺有工程款項與文件，應是整理垃圾時誤丟，自嘲粗心大意，大筆現金差點不翼而飛，幸好碰到拾金不昧的王翁。

失主願拿出一成報酬答謝，卻遭王翁一口回絕，表明只是舉手之勞，且非雙手打拚賺來的錢，他也不敢花用；如此義舉獲警方激賞，龍潭警分局今頒發榮譽狀，表揚王翁這份難能可貴的美德。

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