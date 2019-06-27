花蓮治安全台最差？ 警駁評比有黑數

2019-06-27 21:39

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮縣長徐榛蔚上月底剛獲頒「遠見雜誌」2019年縣市長施政滿意度的五星縣長，民眾對於警政治安滿意度有82％，但今天「遠見」公布全台縣市總體競爭力調查，花蓮治安吊車尾，讓縣議員直呼「打臉五星縣長」！花蓮縣警局澄清，評比數據具黑數誤差值。

「遠見」縣市總體競爭力評比今出爐，今年調查以經濟與就業、教育與文化、環保與環境品質、治安、公共安全與消防、醫療衛生、生活品質與現代化、地方財政，及社會福利等9大面向、共102個細指標進行評鑑。

其中指標4的「治安」部分，花蓮在今年13鄉鎮市中排名第13，敬陪末座，回顧2018及2015年的評比，也都位居「後段班」；由於縣長徐榛蔚剛拿下五星縣長，警政治安滿意度更有82％，但今日調查結果與民眾實際感受有落差。

花蓮縣警察局針對「遠見」調查結果，提出犯罪統計數據澄清，強調評比數據仍具有黑數誤差值。縣警局表示，2019年1至4月與2018年同期相比，全般刑案發生2102件比較，減少27件，破獲率上升1.8％；暴力犯罪（含殺人、強盜、搶奪、強制性交等）發生11件比較，減少4件；全般竊盜發生267件發生數雖增加10件，破獲率卻提升4.21％。

引用指標條件參數不同，呈現結果迥異

縣警局表示，若引用指標條件參數不同，呈現結果迥異，例如依全般竊盜發生率比較，花蓮縣每10萬人口發生1889.82件為全國最高，若改引用破獲率96.33％來看，於全國排名第8名。由此可證，引用不同條件參數呈現結果迥異，且單從客觀刑案發破數據「每10萬人口刑案發生率」多寡，實難斷定地區治安好壞。

縣警局強調，數據高低易受犯罪黑數、或因無被害人犯罪（毒品、違背安全駕駛案）愈積極偵破、查獲數愈高等影響，犯罪率跟著提高，尤其花蓮又以「無被害人犯罪案類」部分占全般刑案半數以上，員警欲積極偵破、查獲，反被誤認治安不佳，顯不合理。

議員：五星縣長的評比也是「假的嗎？」

「治安評比等於打臉五星縣長！」縣議員莊枝財說，評比數據是個參考也是警惕，花蓮警方應虛心接受而更加努力，不能用數據及基準算法不同來搪塞評比事實，難道五星縣長的評比也是「假的嗎？」

「遠見」每年六月發表「縣市長施政滿意度調查」，每年七月再蒐集政府各主管機關的統計數據，藉由分析評比，進行「縣市總體競爭力大調查」，檢視地方施政實績。

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