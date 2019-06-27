歌仔戲名武生 出國巡演硬上女團員

2019-06-27 20:01

〔記者溫于德／台北報導〕國內某歌仔戲團林姓武生，被控前年隨團出國公演時，自認與劇團內某少女團員互有好感，竟在洗澡假裝借用沐浴乳，強闖少女淋浴間性侵得逞；林男後來向檢方承認當下聽見少女喊「不要」，卻仍硬上，被依強制性交罪起訴。士林地院今審結全案，判林男有期徒刑4年6月，可上訴。

女喊不要仍性侵 判刑4年6月

法院稍早釋出林姓武生有罪理由在於，少女就案發時間、地點與林男加害方式，以即少女案發後反應等細節均能詳實描述，且少女受害後隨即以LINE向國中好友訴苦；而原被告是在新加坡才認識，時間未久，並未不睦或仇隙，少女豈會無端告訴友人遭性侵一事，冒著走漏風聲後將成為眾人關注焦點及他人談論對象。

法院也說，少女與友人LINE對話曾提及「我快死了」、「好噁心」、「幹」、「我覺得我好髒」等字眼，表達羞憤交加的情緒；至於少女案發後為何會與林男看電影並至宜蘭看林男表演，法院認為，是因少女自認是心理情緒上問題，沒必要影響彼此友情，所以試圖將「性侵」與「友誼」分開，只是性侵已害少女心理受盪創傷，並有點無法正常思考，可見少女原本想讓生活回歸正常，才會拒絕正視性侵，直到心中反覆回想性侵經過，過於自責才服用過量藥物輕生。

林男在劇團內專攻張飛、關公、青面虎等淨角（俗稱花臉）角色，多次隨劇團巡迴各地演出。

假借沐浴乳 強闖淋浴間性侵

起訴指出，林男前年赴新加坡演出，某晚他與團內少女在相鄰的淋浴間洗澡，誤認雙方互有好感，藉口「借用沐浴乳」，趁少女開門之際強行闖入性侵；少女隔日凌晨傳LINE向友人哭訴：「我一直跟他說不要！」並告知父親遭人性侵，返台後在家人陪同下報警處理。

檢方指出，林男偵訊時承認案發時一度被少女推開，也聽見少女喊「不要」，加上有少女與友人的LINE對話紀錄及少女父親證詞，認定林男涉犯性侵惡行，依法提起公訴。

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