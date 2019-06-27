萬里驚傳公車自撞意外 16乘客受傷

2019-06-27 15:16

首次上稿 14:54

更新時間15:16

〔記者林嘉東／新北報導〕基隆客運一輛790號公車，今天下午2時許開往金山途中，在萬里區基金三路，疑因閃避對向一輛工程車，失控自撞電桿，衝撞力道之大，將路旁電桿撞斷，還好被撞斷的電桿與電線並未被扯斷，虛驚一場，但仍造成16名乘客受輕傷，送醫救治。

基隆客運790號公車是往來基隆與金山之間的通勤公車，今天下午2時許開往金山途中，在萬里區基金三路失控自撞路旁電線桿。

事故時，由於撞擊力大，電桿被撞斷分成兩截，上半截貼在變形車體上，上端的電線也未被扯斷，虛驚一場。

不過，車上乘客共有23人（13女、10男），有16名乘客頭、手腳等多處有輕微挫傷，陸續被地趕抵的救護車送醫；蘇姓公車司機確定乘客都就醫後，因頭部撞到擋風玻璃，自覺頭部疼痛，頭暈想吐，才由救護車送醫救治。

新北市消防局第六救災救護大隊與基隆市消防局獲報出動多輛救護車馳援，將16名受傷乘客分別送部立基隆醫院、基隆長庚醫院、基隆礦工醫院救治。

在基隆礦工醫院救治的戴姓男乘客告訴警方說，事故地點為下坡路段，他有看到公車司機閃避對向一輛黃色工程車後，失控自撞路旁電桿；事故後，工程車落跑，公車行車紀錄器應該有拍下過程。

車上乘客共23 人（13女10男），其中16名乘客頭、手與腳部有輕微挫傷，目前在醫院救治中。（記者林嘉東翻攝）

警方到基隆礦工醫院詢問乘客，釐清事故經過。（記者林嘉東攝）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法