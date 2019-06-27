謊稱上市半導體公司部高幹 男子詐財判刑1年

2019-06-27 15:51

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一名何姓男子5年前謊稱是知名半導體上市公司部處長，藉口另從事晶片生意，需資金周轉，待海外獲款8萬美金入帳就可還款，向經營化學公司的石姓商人調借160萬元，但何男卻一直沒還錢，石男事後查證，發現何男根本不是上市公司部長，怒告詐欺，高雄地院一審將何男依詐欺取財罪判刑1年。可上訴。

判決指出，何姓男子2014年2月間，經友人介紹前往石姓商人所經營之化學公司時，基於詐欺犯意，佯稱他在某半導體上市公司擔任部處長，誤導石男對其財務及經濟 能力之認知，再以其另外從事晶片買賣，當前有債務須資金周轉，且在中國有1筆美金8萬元之貨款可收取，待收取後即可還款為由，向石姓商人借貸新臺幣150萬元。

石男誤信其身分職位及清償能力，同意借款，匯款150萬元至何男所指定之帳戶內。同年5月間某日，何男又前往石姓商人鳳山區住處，佯稱他將前往中國收取貨款，需借貸10萬元作為旅費，石男陷於錯誤而同意借款交付現金10萬元。

未料，何男始終未返還上開160萬元借款，經石男查證後發現何男根本不是該半導體公司員工，且早已知悉該美金8萬元之貨款經中國地區公司拒絕支付，石男發現受騙，怒告何男涉嫌詐欺取財。

高雄地院一審將何男依詐欺取財罪判刑1年。可上訴。

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