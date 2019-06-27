2歲童回不了家！警察哥哥姐姐這樣做找到阿公了

2019-06-27 12:18

〔記者花孟璟／花蓮報導〕「你怎麼只有自己一個人？」2歲男童獨自跑到花蓮富里國小校園玩，被高年級大哥哥發現，但男童年紀太小無法清楚表達，也不會講自己的名字，小學生機警把男童帶去派出所，員警靈機一動想到好方法，當男童的阿公到派出所時，男童開心大喊「阿公」，祖孫抱在一起開心不已！

放學後的花蓮富里國小校園，2歲小男童獨自在校園玩，旁邊沒大人，也在學校玩的高年級學生把小男童帶去警察局，小男童顯得很不安、害怕，富里分駐所警員謝秉宏、李玟儀安撫小男童，女警姐姐李玟儀詢問「你叫什麼名字？住在哪裡呢？」但年僅2歲小童只是搖搖頭，也說不清楚，正在傷腦筋該怎辦？2警研判小男童體力應該走不遠，住家應該在國小附近，靈機一動想到開著巡邏車，以車上揚聲器（廣播）繞行富里國小周邊、及富里街上來回廣播「誰家的小男童走失了？快到分駐所認領」！

很快的有位阿公騎著機車追上警車，告訴警員「我孫子跑出去找不到人」，於是跟著警方回到派出所，男童看見阿公的身影立刻大喊「爺爺」奔向阿公，祖孫兩人抱在一起好激動。

小男童的阿公說，他在家中忙工作，有囑咐孫子待在家中不要亂跑，一不注意孫子便自行開門跑出去玩，不見蹤影，他發現後心急如焚的騎著機車四處找，完全沒想到要報警！

阿公說，正在煩惱找不到孫子時，剛好遇到巡邏警車廣播發出「誰家男童走失了」，便急急忙忙的追上巡邏車報案，很感謝警察幫忙。警員謝秉宏說，還好男童獨自外出時並未發生意外！

分局長呂育騰說，富里國小學生發現走失小男童，機警送至分駐所，警察同仁在短時間內機智找到家屬，呼籲民眾，家中如有年幼孩童時應注意照顧、房門上鎖，避免孩童自行開門外出走失，以免發生意外。

他說，平常要教孩子，萬一找不到家人的時候該怎辦？應停下來不要亂跑，等候父母來找；如果在商場內走失，向穿制服店內人員告知；不要跟著其他人走，不要離開購物中心或百貨公司；爸媽可以利用防走失繩等用品，預防小孩走失，也別讓孩子在無人看顧的狀況下玩耍。

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