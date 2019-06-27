揪團集資被倒帳 她為撐場面詐1千萬元未出貨

2019-06-27 11:57

［記者楊政郡／台中報導］2015年間郭加慧在臉書上「媽媽寶寶大作戰」社團，糾團集資購買嬰幼兒尿布及奶粉，被上游倒帳後，她卻為了撐場面，並繼續向團員「預收現金」，佯裝「楊藥師」身分向買家遊說繼續「預購」，事實上她沒有貨源，是高價從坊間買來，應付急需奶粉及尿布的團員，但撐不了多久，一直無法取得低價貨源而倒閉，13位媽媽受騙，約1千萬元未出貨，台中地院依加重詐欺等罪判5年徒刑。

台中地院判決書指出，郭加慧（32歲）在臉書上「媽媽寶寶大作戰」社團，揪團集資購買嬰幼兒尿布及奶粉，原希望團購能讓價格更便宜，但2015年6、7 月間遭上游廠商莊蟬合倒帳（莊涉加重詐欺取財犯行，被判2年定讞），理應公開被倒帳事實，與買家媽媽們協調、向上游追討債務。

郭女「野心太大」，被倒帳之事自己擔下來，繼續等莊能退款給她，郭不願破壞好不容易建立起來社團信譽，明知自己沒有財力支撐，也無管道取得大量且低價奶粉、尿布等商品，卻在同年9月起，又在網際網路張貼訊息向不特定買家，佯稱可低於市價出售奶粉、尿布等商品、或邀約集資購買低價奶粉等。

許多媽媽買家陷於錯誤，繼續向郭女訂購商品並支付款項，但事實上郭是以高價買來小部分商品，先出貨安撫買家，持續拖延、搪塞而延緩出貨。為了避免買家質疑，還佯裝「楊藥師」（上游廠商）身分，與買家聯繫，藉此取得買家的信任。

持續有13位媽媽都相信而匯款向她訂貨，撐到2017年2月完全無法出貨，被害人花錢拿不到貨而報警處理，目前查出還有約1千萬元未出貨。

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