台中泡綿工廠大火 濃煙衝天驚人

2019-06-27 11:40

〔記者歐素美／台中報導〕台中市清水區橋江南街一家泡棉工廠，今天上午突然起火燃燒，濃煙衝天，民眾路過西濱快速道路，遠遠就可看見，相當嚇人；消防局表示，幸無人受困，目前已控制火勢，起火原因有待調查。

消防局接獲通報，清水區橋江南街1家泡棉工廠，今天上午10點突然起火，因工廠內都是易燃的泡棉，現場濃煙衝天，民眾從西濱快速道路遠遠就可見黑煙密布，十分驚人。

消防局表示，經出動清水、沙鹿、梧棲、龍井、清泉等消防分隊車輛前往灌救，目前火勢已控制，未有人員受困，至於起火原因仍有待調查。

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