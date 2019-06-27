高雄失智翁買早餐 一路騎到屏東警助追回

2019-06-27 11:31

〔記者羅欣貞／屏東報導〕高雄市一名失智老翁，騎機車出門買早餐到中午還沒回家，家人擔心報案，經定位發現他已在屏東麟洛鄉國道三號下，屏縣警方立刻沿路找人，經半小時搜尋，果然看到正騎著機車的老翁，趕快把他攔下帶回警局，請他吃午餐便當，與家人團聚。

內埔警分局新北勢派出所本月（6月）23日中午，接獲高雄警方通報，有名陳姓失智老人經手機定位後，正行駛在國道三號橋下道路，所長林明鋒立即率領巡佐鍾文仁等5位員警，前往現場及附近路段搜尋，後來陳男家屬也來到派出所說明發生情形。

家屬向警方表示，陳男領有愛心手鍊，早上說要騎車去買早餐，結果過了一段時間後還未返家，打手機也無人回應，擔心發生危險，於是前往住家附近派出所報案，經定位後查出他已在國道三號屏東縣麟洛系統橋下路段。

所幸經過半小時沿途搜索，警方終於在中正路及興中二巷口，成功將正在騎機車的陳男攔下，並平安將他帶返回派出所與家人相見 ，家人一見到陳男，不禁眼眶泛淚並緊緊抓住他的衣袖，並說「再也不會讓你獨自騎車了」。

時值中午時分，警方還買了便當讓陳男及家屬飽餐一頓，讓老翁有體力返回高雄住處，但被問到為何會騎到屏東時，始終不發一語，只是安靜地享用午餐。

警方也呼籲民眾，家中如有失智老人，可到屏東縣各警察分局申請愛心手鍊，讓老人們遇到狀況時，都能憑藉愛心手鍊早日平安返家。

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