忘記機車停放處以為遭竊 報警才知烏龍一場

2019-06-27 10:16

〔記者黃建華／高雄報導〕「警察先生，我機車不見了幫我找找!」新興分局中山路派出所員警陳柏憲於前（25）日18時許，接獲林姓男子（41歲）到所報案，稱其高齡的父親平時都會騎他的機車出遊，返家後都會停在自家樓下巷子內，這幾天卻沒有發現機車蹤影，父親懷疑被竊。警方調閱監視器才知烏龍一場，原來林父把車停在200公尺外，機車失而復得，讓林男再三向警道謝。

林男向警方指出，他父親表示記不清楚把機車停在哪裡，平常也不會把機車亂停，都會停在自家樓下巷內，應該是遭人竊走沒錯。林男表示事發後在自家樓下找尋了數次皆未發現，只好報警請警方協助。

員警仔細詢問林男事發經過與父親以往的行車路線、地點，林男皆能表示可能的地點都找過了就是都沒有才覺得被偷了。父親又一直表示記不住停在哪裡。

員警透過路口監視器畫面追蹤機車的下落，赫然發現一位林父騎著車輛皆在住家附近曾被拍攝過，顯然車輛不超出這些範圍應該就在附近，員警遂提議陪同林男在附近路段沿街尋找，果不其然在離家約200公尺的騎樓地發現該部機車，甚至還上著龍頭鎖呢！林男見車輛失而復得，開心地直向員警道謝。

雖然車輛找回來了，林男仍懊惱地表示自己工作很忙碌，常工作時間由早七到晚七，收工完才能回家休息，回家後太累都倒頭就睡了，對父親的關心較為薄弱，最近發現父親記性越來越不好心理很是不捨，但想不到竟然會嚴重到記憶全無，完全不知道車停哪裡。

林男深深覺得要多關注父親的舉動才不會發生憾事，員警也告知林男若父親狀況沒有改善應要及時就醫，林男再次感謝警方有效率的協助後返家休息。

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