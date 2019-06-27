韓國瑜30日新竹造勢 警從28日12點起分段交管

2019-06-27 10:06

〔記者廖雪茹／新竹報導〕高雄市長韓國瑜「決戰2020-贏回台灣」造勢活動，30日（星期日）在新竹縣政府前廣場舉行；竹北警分局表示，當天預計當天將有大量人、車湧入，周邊道路預計28日（星期五）12點起，分階段執行交通管制與疏導，籲請民眾遵從員警及協勤民力指揮，以免增加管制區域周邊道路延滯，耽誤行車時間。

竹北警分局呼籲，請參加民眾盡量搭乘大眾運輸工具前往會場，由竹北火車站步行至會場約15-20分鐘，新竹高鐵站市區客運-快捷公車，會在博愛南路與福興路口設置臨時停車點。

配合集會申請管制時間、區域如下：

第一階段：28日（星期五）12時起至30日（星期日）22時，管制範圍：縣政六路（光明六路至光明九路間）。

第二階段：30日（星期日）12時起至30日22時。管制範圍：縣政五街、縣政七街、光明九路、縣政六路。

第三階段：30日14時起至22時。管制範圍：北起光明一路、南至福興路、東起縣政二路、西至縣政九路等區域。

對於救護車不管制並協助開道，以利救護傷患。遊覽車上、下車點為縣政九路南段、縣政二路南段、興隆路。（請搭乘民眾下車處即上車處，避免離場時找不到遊覽車。）

竹北警分局提醒，行駛國道一號南下民眾，建議由湖口下交流道經由台一線至竹北市會場，北上民眾由新竹市公道五交流道經由經國橋往會場，提前改道避免壅塞於竹北交流道。如因竹北交流道壅塞，分局將加大交通疏導管制範圍：縣政二路南下至光明一路禁止車輛進入，請由光明一路改道至嘉勤北路-勝利七街-莊敬北路-光明六路-竹北交流道離開。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法