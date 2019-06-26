嘉義市青春專案起跑 少年隊資深刑警退休前最後出勤

2019-06-26 23:47

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕暑假快到了，嘉義市政府特別在626國際反毒日的今晚，在市警局舉行青春專案誓師起跑活動，市長黃敏惠帶領市警局、教育處等相關單位宣示打擊犯罪，保護青少年決心；黃敏惠也致贈警察寶寶公仔給即將退休的少年隊偵查佐李永彥，感謝他多年來投入少年犯罪防治工作，隨後市府聯合稽查小組出動執行公共安全稽查，李永彥堅守崗位，做滿警察生涯最後一次出勤。

51歲的李永彥早期即投入市警局刑大少年組工作，少年隊成軍後，他成為首批少年隊隊員，致力於保護青少年預防犯罪工作逾16年，工作認真盡責，但因健康因素，將在6月30日退休。

黃敏惠說，嘉義市政府展開為期2個月的「青春專案」，規劃「淨化妨害青少年成長環境」、「防制青少年被害」、「擴大犯罪預防宣導」等三大工作主軸，鼓勵市府各相關單位同仁關心青少年朋友在外活動情形，並要求警察單位針對易衍生青少年不良行為的娛樂場所，進行盤查勤務，以確保暑假期間青少年安全活動空間。

為展現打擊犯罪決心，黃敏惠在誓師活動結束後，親自帶領市府聯合稽查小組到歌神KTV執行青春專案擴大臨檢勤務，向民眾宣導認識毒品危害以及防毒觀念；警方等單位同步也出動120人針對青少年易出入的網咖等場所進行臨檢。

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