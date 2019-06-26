台中女嬰疑受虐昏迷案 郭姓保母遭聲押、郭夫限制出境

2019-06-26 23:07

首次上稿 21:32

更新時間 23:07

［記者楊政郡／台中報導］台中地檢署偵辦太平區陳姓女童疑似受虐案，郭姓新手保母照顧女童才一個多月，本月21日女童無故昏迷不醒送醫，醫生查出「受虐性頭部創傷」嚴重顱內出血昏迷，懷疑有虐童情形，報請檢警偵辦，26日晚上檢察官首度傳喚郭女夫妻到案，訊後依故意重傷害罪，且有勾串、滅證之虞聲請郭女羈押禁見，鄭男涉案程度不明，諭令限制出境，要求隨時配合調查。

中部屢傳虐嬰、虐童事件，該案發生後民眾不滿情緒高漲，23日晚間更有直播主號召鄉民到太平區郭姓保母的租屋處，嗆聲要檢察官「開出拘票，聲請羈押」，線上觀看人數一度衝破1萬7千人，被號召到太平區現場最多時聚集約500位民眾，民眾情緒激動，數度鼓譟想衝進社區。

數波警民衝突，雞蛋、冥紙齊飛，多名員警被蛋洗，最後出動鎮暴警察、辣椒水，直到24日凌晨1點20分左右民眾才散去。另有一波還想往台中地檢署集結，所幸警方出動優勢警力，零星民眾觀望未聚集，最後都散去。

據了解，承辦檢察官這兩天到過保母住處搜扣相關證物，到醫院看望女童，並就訊醫師有關女童病情，調閱女童就醫紀錄，據透露女童身上除了左手骨折，背部、胸部、頭部有多處奇怪傷痕，到底是如何造成這些傷勢，晚間傳喚郭女及其丈夫鄭姓員警到案，比對相關時間及證物，及兩人的說詞。

據悉，該女童5月1日起才交由郭女24小時托育，6月18日陳母還與女童視訊，未見異樣，6月21日上午郭女要幫女童洗澡時，發現她叫不醒，送醫急救，昏迷指數3，女童媽媽懷疑郭姓保母施虐，由醫院通報疑似受虐，醫師初步表示女童以插管維生，可能日後成植物人。陳母則傷心表示，如果繼續無法自主呼吸，已經有拔管的最壞打算。

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