里民回家路被鐵鍊封住 里長怒罵地主六字經遭訴

2019-06-26 20:02

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市樹林區光興里320巷附近一處空地遭法拍，光興里王姓住戶2017年以90萬餘元價錢購入，王男購地後不願開放其他住戶通行，以車輛、水泥樁、鐵鍊等方式阻擋封路，住戶不滿走了30多年的路一夕被封路，求助於當地何姓里長，何男前往勘查與王男爆發口角，王男怒告何男及其子、女、女婿辱罵他六字經並恫嚇他：「我要死也一起帶你去」，新北地檢署今依公然侮辱、恐嚇罪嫌起訴何男，其他3人獲不起訴。

起訴指出，去年12月6日晚間8時許，何姓里長帶著其子、其女及女婿，跟其他里民到王男住處前空地查看協調了解狀況，卻與王男起了口角衝突，何男不滿辱罵王六字經，還恫嚇他：「你要我死，我要死也一起帶你去」，王男憤而提告。

庭訊時，何男供稱，當天帶著里民前去現場了解狀況，是王男先出口罵他，他一時生氣才會說出那些話，否認有公然侮辱、恐嚇之意；何男子、女、女婿則說，當晚會到現場，是因為擔心父親安全，想把他帶回家。

檢方勘驗王男提供的錄影畫面，發現有里民叫王男「出來講」，當中夾雜著何男辱罵的六字經及「你要我死，我要死也一起帶你去」，因此將他起訴，何男其子、女、女婿則未被發現有恐嚇、公然侮辱等行為言語，因此處分不起訴。

今年4月就曾有媒體報導光興街的路權爭議，當時何姓里長質疑，「既成道路怎能拍賣？」且王男以不到百萬元的價格購地，卻開出每戶100萬、總計1200萬元的天價賣地，痛批政府失能。

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