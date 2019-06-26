畫面曝光！未足月嬰兒遭「狂甩頭」 月嫂涉不當照顧

2019-06-26 23:15

〔即時新聞／綜合報導〕台南有1名新生兒的家長今（26日）在網路上發文指出，1名月嫂照顧未足月的新生兒竟出現種種不當行為，包含大力甩動嬰兒頭部，快速直立抱起新生兒卻沒支撐頭頸部；又以「L型坐姿」將新生兒放置在沙發上近一小時；且疑似大力擠壓新生兒。影片公開後，月嫂的誇張行徑引來撻伐。

根據家長「love7winds」在批踢踢母嬰板發文中所附的監視器影片顯示，該名月嫂先粗魯地抱起，然後大力搖晃新生兒，使得新生兒的頭不停甩動，不堪劇烈搖晃的新生兒立刻嚎哭。

在另一段影片中，該月嫂僅抓住新生兒雙臂就將新生兒拎起，然後在完全沒有支撐新生兒頸部的情況下，便將新生兒「拎」到沙發。整個過程中，新生兒皆呈現直立懸空、僅有雙臂被「揪住」的狀態，並且不斷地嚎啕大哭。

根據家長所附的影片，該月嫂更直接將新生兒，以「L型坐姿」放置在沙發上，還拿枕頭撐住坐不穩的嬰兒。在另一段影片中新生兒的身影遭月婦擋住，只聽到新生兒隨著月嫂施以「雙手往前擠壓」的動作，發出斷斷續續的嗚咽聲。

新生兒家長表示，從今年5月8日起，聘請該名月嫂到府照護，協助坐月子與照顧新生兒等產後照護工作，由於發現嬰兒紅屁股的狀況日漸嚴重，於是調閱監視器錄影查明原因，才發現該名月嫂種種不當的照護行為。

新生兒家長表示，目前已和月嫂達成協議和解，所以無法公開該月嫂的個資。新生兒家長痛心表示，公布這些打碼的影片的用意是希望各位家長們慎選托嬰服務。

影片公開後引起公怒，網友紛紛留言，「希望她這輩子別再碰嬰兒」，「看文字還不覺得恐怖，看了影片超憤怒的」，「也搖晃得太大力！小孩都在哭了」。更有網友憂心「未滿月的寶寶承受的了這些動作嗎，會不會對以後有什麼傷害啊」。網友紛紛要求家長公開該名不當照護的月婦個人資料，以避免更多受害者，但也有網友認為「公布資料這件事還是應該讓政府來做比較適合，所有嬰幼兒照護相關人員都應該受列管跟監督，有不當照護紀錄應該要做追蹤系統，避免再度執業。」

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