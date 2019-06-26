女藝人與胞弟撕破臉 低調至警局報案

2019-06-26 17:06

〔記者徐聖倫、陳薏云／新北報導〕丁姓女藝人與胞弟撕破臉，兩人因為借錢、工作不順等等因素姊弟感情產生裂痕，今年4月丁女就曾控訴胞弟對他動手，今又至永和中正橋派出所報案表示胞弟又對她與媽媽動粗，提出保護令聲請，丁女與母親今下午至永和警分局防治組說明案情。

丁女與母親分別都戴著口罩至警局，丁女另戴上鴨舌帽，母女兩人顯得非常低調。下午3時許2人結束與警方的對談，準備要步出警局時發現媒體在外守候，還一度不願走出警局，僵持約半小時2人才叫計程車從後門快步離去。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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