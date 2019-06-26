「訴訟程序視訊諮詢服務」9月上路 高雄地院邀公所研習熱身

2019-06-26 15:31

〔記者黃建華／高雄報導〕為擴大服務民眾，響應司法院正推動的「一、二審法院訴訟程序視訊諮詢服務計畫」，高雄地院與高雄市政府聯手整合政府資源，今（26）日與市府民政局合辦「訴訟程序視訊諮詢服務」研習課程，邀區公所承辦人員、志工與高雄高等行政法院、高雄高分院、橋頭地院、高雄少年及家事法院等各法院承辦人員共41人參與研習。

陳中和院長於始業式表示，建置遠距訴訟諮詢之出發點在於提供住居所離法院較遠民眾，可以利用此系統向法院進行諮詢而獲得正確訴訟資訊，節省民眾往返法院的勞費；而相對就居住於市中心的民眾，此項服務是公務機關再闢另一服務管道便利民眾選擇。

他期許各法院與高雄市政府承辦人員「莫忘世上苦人多」，共同努力為民眾服務，共創網路便民服務的新時代。

高市民政局袁德明副局長於致詞時也表示，時代已經走向電腦數位網路了，公務機關為民眾提供的服務也要配合跟上腳步。司法院推動視訊諮詢服務系統，就是便民禮民的創舉，勉勵區公所人員依現有業務量的承受度逐漸推廣此視訊諮詢服務，創造民眾減省時日耗費、市府服務品質提升、法院審判行政以人為本的三贏局面，高雄市政府勢必與各法院戮力以赴，共同為高雄市民提供便利、專業的服務管道。

研習課程由本院訴訟輔導科林誠桂科長先向與會人員說明透過視訊諮詢服務系統，民眾如何取得服務的作業流程；接續由本院資訊室洪若琪主任講解抽號系統展示暨實機操作；最後由葉文博行政庭長與與會人員進行綜合討論為意見交流，並對與會者所提出之操作疑難予以回應，研習課程討論熱烈。

高雄地院與高雄市政府視訊諮詢服務即將於9月1日正式啟動，歡迎民眾多加利用。

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