還敢喝？酒駕新制7/1上路 罰則加重拒測18萬元

2019-06-26 15:13

〔記者張聰秋／彰化報導〕別在以為小酌無傷大雅了，7月1日起，新版「道路交通管理處罰條例部分條文修正案」將上路，不僅加重酒駕及拒絕酒測罰則，汽車駕駛拒測1次就罰18萬元，彰化縣拒測比例占1成5左右，警方盼由提高罰金收到嚇阻效果。

不單罰金加重，新法更增加同車乘客連坐處罰、沒入車輛和懲罰性賠償金。彰化縣警察局交通隊提醒駕駛人，不要再跟荷包過意不去，只要有喝酒，那怕只是一小口，都不能開車上路。

彰化縣警察局交通隊二組組長蕭汝上指出，新制酒駕罰則將機車與汽車分流處理，汽車提高罰金3萬元到12萬元，機車酒駕罰金維持1萬5000元到9萬元，酒駕累犯吊銷駕照且3年內不得考領。另外，酒駕拒測罰金從目前9萬元提高到18萬元，第2次拒測再犯罰36萬元，第3次以上按次加罰18萬元。

蕭汝上表示，新法新增連坐處罰，酒駕被抓同時處罰18歲以上同車乘客，罰金600元到3000元，但70歲以上、心智障礙或汽車運輸業的乘客不罰，且若酒駕累犯或拒測，肇事致人重傷或死亡者，將會被沒入車輛。

酒駕酒精濃度只要超過0.25mg/L就涉及刑法公共危險罪，蕭汝上說，新法加重刑法第185-3條規定，只要曾犯酒駕經判決有罪或緩起訴，5年內再犯酒駕且致人於死，可處5年以上有期徒刑，最重無期徒刑，造成重傷的話，處3年到10年不等有期徒刑。

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