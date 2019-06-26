疑撿拾手機釀對撞 1小轎車駕駛輕傷送醫

2019-06-26 14:13

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市泰山區泰林路二段，今日上午8時許驚傳小轎車對撞事故！33歲林姓男子駕駛小轎車行經該路段往林口方向時，疑似未注意車前狀況，導致車輛失控撞上對向的小轎車，「碰」的一聲巨響，嚇壞路過的民眾，警消獲報趕抵現場，發現36歲李姓駕駛頸部疼痛，所幸意識清楚，送醫治療後已無生命危險。

林男事後向警方表示，案發當時準備開車到林口，到中途為了撿拾掉在腳踏板上的手機，疑似因此才導致車輛失控，警方初步檢測雙方並無酒精反應，詳細肇事原因與肇事責任仍待進一步調查釐清。

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