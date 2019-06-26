社區糾紛演變人身威脅 女遭毆打車遭毀損

2019-06-26 12:12

〔記者陳薏云／新北報導〕新北市新店區中正路一處國宅有用地糾紛，以胡姓女子為首的一方控訴鄰居長期霸占公有地，經新北市府工務局裁定該空間屬於社區自治，政府無權裁量，胡女便與另派人馬爭執不休，本月初胡女才被不明人士毆打，不料胡女又在「爆料公社」控訴，本周日晚間發現機車坐墊遭到割破，鑰匙孔遭灌強力膠，警方表示，目前已受理胡女機車遭毀損案，積極偵辦中。

胡女昨晚於網路PO文表示，「今年的5/19我在媒體上公開我們新店安華國宅社區1樓法定空地長期被住戶無權佔用，兩個禮拜後在自家樓下等垃圾車 竟被兩名惡煞持棒球棍毆打送耕莘急診，23日社區開完區權會，23時許我的機車即被人毁損破壞6處」，指控就是占用社區公有地的住戶所為，胡女也悲痛在網上表示，「我真的只是想替社區長期遭受不公平對待的住戶争取該有的權益而已。」

據了解，胡女稱自從在媒體揭露社區醜惡面目後，就被盯上，本月初胡女在倒垃圾時，遭到兩名惡煞持球棒毆打住院，沒想到不到一個月，又再被人以毀損機車威脅，讓她備感恐懼。

經調閱監視器，有名戴著口罩帽子的男子於23日晚間11時許，撐傘步行至胡女停放機車的地方，隨後從手邊購物袋內掏出美工刀，直接朝胡女機車坐墊割出6道刀痕，並以強力膠灌入機車鑰匙孔，隨後撐傘離去。

警方目前已指派專責人員，積極調閱周邊監視器、加強追查緝凶。

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