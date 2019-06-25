6/25 大樂透、雙贏彩、今彩539頭獎均摃龜

2019-06-25 22:21

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（6月25日）開獎的第108000058期大樂透、第108000151期雙贏彩、第108000151期今彩539，頭獎均摃龜。

第108000058期大樂透中獎號碼為「08、20、31、36、38、45，特別號：33」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共40注中獎，每注可得5萬1970元；肆獎共86注中獎，每注可得1萬5539元；伍獎共1903注中獎，每注可得2000元；陸獎共2521注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬5062注中獎，每注可得400元；普獎共3萬5032注中獎，每注可得400元。

第108000058期49樂合彩中獎號碼為「08、20、31、36、38、45」，四合摃龜；三合共104注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2540注中獎，每注可得1250元。

第108000151期雙贏彩中獎號碼為「02、03、06、07、08、09、15、17、19、20、21、23」，頭獎摃龜；貳獎共2注中獎，每注可得10萬元；參獎共165注中獎，每注可得500元；肆獎共2155注中獎，每注可得100元。

第108000151期今彩539中獎號碼為「04、11、13、21、28」，頭獎摃龜；貳獎共142注中獎，每注可得2萬元；參獎共4640注中獎，每注可得300元；肆獎共5萬1958注中獎，每注可得50元。

第108000151期39樂合彩中獎號碼為「04、11、13、21、28」，四合1注中獎，可得21萬2500元；三合共82注中獎，每注可得1萬1250元；二合共3804注中獎，每注可得1125元。

第108000151期3星彩中獎號碼為「405」，正彩共10注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000151期4星彩中獎號碼為「4906」，正彩共2注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」。

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