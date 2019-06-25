300幼童訪警局 見新制服直稱「不是警察杯杯！」

2019-06-25 17:13

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市300名吉的堡幼兒園、師生今天到林口警分局參訪，了解警察工作內容，參訪偵查隊偵詢室、拘留所，體驗採集指紋、試乘警用大型重機，還穿上防彈背心、反光背心，嘗試抬起盾牌及指揮棒等，當幼童們穿上防彈背心時，不禁大喊「好重！」，每一項體驗與參訪讓幼童們留下深刻印象；恰巧警方月前更換新裝，還有幼童們直呼穿著新制服的警員「不是警察杯杯！」引起現場莞爾。

適逢暑期青春專案期間，林口警分局、秘書室提升小朋友留意人身安全、交通安全觀念，參訪安排有獎徵答活動，宣導交通安全觀念，如過馬路要走斑馬線或走天橋、注意紅綠燈。

林口分局長陳保安也充當保母，向小朋友們解說毒品的可怕，警方因應毒品入侵校園，防治毒品從小扎根，警方更向幼童們宣導防制毒品，例如不可吃陌生人給的糖果、飲料等，加深幼童自我保護觀念；幼童們參訪每一站都開懷大笑，離開前，幼童們帶著燦爛，大聲感謝謝謝警察叔叔、阿姨，讓參訪劃下完美句點。

陳保安說，參訪雖只有短短半天，卻讓正確犯罪預防、交通安全觀念向下扎根，深耕幼童們正義力量，未來將持續擴大辦理，期盼孩童們都能贏在反毒、避免家暴、霸凌與毒品的安全起跑點、正向均衡發展。

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