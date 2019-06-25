只是吃頓飯 老翁迷路8公里闖交流道

2019-06-25 17:04

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局第四分局警備隊巡邏時，驚見78歲劉姓老翁，誤闖南屯交流道的閘道，險象環生之際，員警趕緊將他帶下來，讓警方驚訝的是，這名老翁是住在中市南區文林街附近，走路到住處約500公尺的小吃店吃午餐，徒步不用10分鐘的短短路程，他卻於返家途中走了4小時約8公里，從南區一路走到南屯交流道，又誤闖交流道的閘道，卻對警察直呼「我住在這附近，很快就到了」。

四分局警備隊副隊長劉万源及警員劉嘉翔，日前巡邏途經南屯交流道閘道口旁，驚見78歲劉姓老翁徒步闖入閘道，往中山高速公路方向走，員警立即將他帶離閘道，不過，他沒攜帶證件，也說不清楚自己的姓名年齡，又忘記住址與電話，只是告訴警察，「我就住在這附近，走路很快就到了」。

老翁說，他中午走路到住處附近吃中餐，小吃店距離住處僅數百公尺，他吃飽飯返家途中，從中午走到當天下午4時許，員警先將他拍照，透過警用電腦的人臉辨識系統，查到老翁的年籍資料，他住在南區的文林街附近，距離南屯交流道約有8公里之遙，趕緊通知其子接回。

警方懷疑，老翁返家時失智而走錯路，他又堅持要自己走回住處，遂一路往西北方向走了4個小時，穿越南屯區來到南屯交流道，整整走了約8公里，直到遇到員警，才結束這場意外的旅程。

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