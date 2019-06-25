體罰、踹子撞書櫃 父打死幼子判7年2月

2019-06-25 16:03

〔記者黃良傑／高雄報導〕麥姓男子被控在前年間，疑不滿4歲兒子不聽從媽媽管敎，涉嫌體罰訓子，還踹子撞書櫃，見兒子陷入昏迷無意識，才急忙將他送醫，兒子因肝臟破裂、腹腔出血，最後宣告不治，麥男曾於急診室向警方坦承失手打兒子，一審判刑7年2月，經上訴二審，高雄高分院仍維持原判，全案可上訴。

判決書指出，麥男（34歲）經營漁業公司，婚後育有1子1女，2017年12月間，他見年僅4歲的兒子不聽管教，一怒親自管敎，徒手打兒子且不顧妻上前攔阻，甚至還激動踹子，害兒子倒撞書櫃，不久，兒子嘴唇發紫、臉色不對，身體顫抖站不太穩，意識漸陷入昏沉，他將幼子抱進浴室沖水卻無反應，此時驚覺不對勁，火速載子衝到醫院急診。

男童送到聯合醫院時已無生命跡象，急救多時仍告無效，醫院懷疑虐童通報警方、社工到場，經解剖複驗死者的頭頸部和身上有多處鈍力傷，體內肝臟破裂，大量腹腔內出血，才導致休克死亡，明顯是受外力致死。

被告麥男當場向警方表示「不小心失手傷了兒子」，一審時其律師聲稱他罹憂鬱症，情緒管理與控制力較低，且因長期照顧妻兒壓力太大，案發後懊悔難以入睡，但合議庭將被告心智情況送鑑，報告顯示案發時辨識行為能力沒受影響，見兒子不對勁立刻載往急診。

此外，法官發現被告先前曾以手掌拍打兒子背部，留下大片瘀青，顯示其不只一次失控或逾越合理管教手段，被告家人向法官求情，指麥下班後全心照顧家人，社工訪查認為死者是長子、長孫，被告對他期望很高，並無暴力或凌虐傾向，減輕判7年2月徒刑，全案上訴後，高雄高分院維持一審看法，維持原判。

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