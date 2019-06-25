少女嚐禁果怕家人發現 男友瞎教：說是DIY弄破的

2019-06-25 14:45

〔記者溫于德／台北報導〕年近三十而立的林男與15歲小女友發生性關係，少女後來擔心被檢查出處女膜破裂，要男友教她如何應付家人盤問，林男竟瞎教：「說妳自己DIY弄破的」。案經台北地院審理，認為林男犯後矢口否認犯行，還連繫小女友試圖影響陳述，依對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，判刑6月，可上訴。

判決指，去年6月27日下午1時許，林男找小女友赴台北市某電影館包廂觀看電影，看著看著禁不住褲檔裡的龍興奮，與少女合意性交；少女姑姑事後察覺有異，追問後得知真相，向警局報案，林男遭起訴。

少女在審理時說，她與林男曾是男女朋友，當天性行為後，她非常緊張又害怕懷孕，就拿著林男給她的避孕藥服下；少女姑姑則說，家人得知少女與林男認識後，因兩人年紀相差太多，家裡極力反對，然而少女依舊偷偷與林男聯繫並交往。

法官檢視少女與林男的手機對話記錄後發現，小女友曾問：「我跟你性行為的事家裡人都知道了…所以我才問你怎麼辦？」林男回：「一句話打死不認，因為根本沒發生過」，小女友再問：「如果他們要帶我去婦產科驗我處女膜在不在，你要我怎麼說」，林男又教：「你自己DIY弄破的」。

法官認為對話可以採信的理由在於，林男與少女多次提到性行為，且林男也自信少女家人沒有證據，加上性交時沒有監視器拍到，要少女不要慌張。

法官審酌林男在性交時27歲，具社會歷練，明知少女智慮未深、性觀念不成熟，卻仍與少女性交，影響少女身心發展，且犯後否認犯行，還影像少女證述，依法判刑6月。

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