疑受虐女嬰今是關鍵期 母：懷疑保母夫妻吵架波及女兒

2019-06-25 14:27

〔記者蔡淑媛／台中報導〕「拜託！請給我一個奇蹟！」台中一名1歲女嬰疑似遭保母施虐，嚴重顱內出血，至今仍昏迷不醒，女童的爸爸媽媽日夜守在加護病房外陪伴女兒，不斷祈禱。

媽媽說，女兒腦壓太高，手術取出頭蓋骨，並進行低溫療法，減輕腦部傷害，爭取復原時間，今天開始回溫，也要降低使用止痛藥等藥物，觀察腦壓是否降低，能否逐漸自主呼吸，這1、2天是關鍵期，爸媽說，現在只希望等女兒能好起來，也不急著器捐，會等醫師評估，再做考量，感謝社會的關心，希望能為女兒集氣。

女嬰的媽媽說，女兒進行低溫療法時腦壓仍不太穩定，目前腦壓仍高，之前也出現尿崩，代表腦部中樞控制力已受影響，今天正式回溫的情形是關鍵，她哭著說女兒的頭部愈來愈腫，原本白晰皮膚也變深「愈來愈不像原來的樣子！」全身插滿管路，看得心如刀割，她今天上午探視時告訴女兒，不斷為女兒加油「媽媽和爸爸都在妳醒來！」、「爸爸媽媽都尊重妳的決定！」、「繼續留下當我女兒好不好！」、「如果不想受苦，媽媽等妳再回來當我女兒！」

女嬰的爸爸與媽媽離異，目前女嬰和大一歲的哥哥由媽媽照顧，兩人為了孩子，兩個月前重新聯絡，爸爸也搬來台中，原訂今年7月帶女嬰回去照顧，女嬰爸爸說，我最大希望就是看到「哥哥牽著妹妹去上幼兒園，我和前妻能重新復合！」現在祈求老天爺多給一點時間，出現奇蹟。

女嬰媽媽哭著說，自己對不起女兒，讓女兒受苦，因為單親又要上班，不得已才讓女兒全日托嬰，前一天也與女兒視訊，會撒嬌、討抱抱，看不出異狀，沒想到隔天早上就接到噩耗，保母在21日送醫當天與警察丈夫鞠躬道歉，兩人卻對女兒傷勢原因，閉口不談，明顯規避責任，甚至推說是女兒學走路跌倒造成，這讓為人父母無法接受「女兒還在加護病房與死神搏鬥，希望保母和其丈夫有良心，早點說出真相。

女嬰爸爸說，醫師診斷女兒急性右側硬腦膜下出血、急性腦水腫合併中線橫移，視網膜下出血、左側尺骨、橈骨骨折，及臉背挫傷，是嚴重的「受虐性頭部創傷」醫師認為傷勢至少是重力搖晃至少5秒鐘，左手被用力扭轉骨折，受傷時間約送醫前的12小時左右。

「到底有什麼不能說的秘密？」女嬰爸爸說，由於郭姓保母平常照顧女兒情形正常，卻突然施虐女兒重傷，懷疑是不是半夜夫妻吵架，可能波及女兒，兩人在拉扯時傷害到女兒，事後又因為丈夫是警察、是公務人員，而不敢說出到底發生了什麼事，希望檢警能早日釐清真相，告知我們進度，不要讓女兒不明不白，爸爸媽媽會為女兒討公道，也向保母和其丈夫喊話，「不要再神隱，坦然面對。」

女嬰的媽媽感謝社會關心、鄉民疼惜女兒，也對鄉民到保母住所討公道造成傷害感到抱歉，因為女兒施虐送醫通報政府後，警方過了2天、媒體曝光才說明辦案進度，加上保母丈夫是警察，且夫妻倆一起神隱，手機沒被查扣，讓他們很擔心串證或證據被消毀，而受害的女兒還是個嬰兒，沒有自理能力也不會表達，期盼檢警能體會父母，早日釐清真相，也呼籲政府補破網，彌補幼兒法令和保母照顧的缺失，別讓下個孩子受害。

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