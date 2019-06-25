朱雪璋被控誣告臉友 二審仍判無罪

2019-06-25 11:46

〔記者張文川／台北報導〕台北市前光信里長朱雪璋，3年前與柔術高手「深海閻王」王毓霖等人比武時，找黑衣人埋伏在道館內圍毆並砍斷王的腳筋，二審今年4月依重傷害未遂判刑6年；審理期間又生案外案，他與張姓網友在臉書筆戰，指控張男冒用他的里長名義，在臉書PO文「請你注意一下你的腳筋」，控告張男偽造文書及妨害名譽，但台北地檢署認定並非冒名文，是朱所寫，前年5月依誣告罪嫌起訴朱；一審認證據不足，判朱無罪，檢方上訴，高等法院二審今仍判朱無罪。

檢方可上訴，但由於一、二審都判無罪，依速審法規定，檢方若要上訴，須提出判決違憲或違反釋憲等理由。

2016年2月比武斷腳筋事件後，朱雪璋曾被羈押7個月，同年10月獲交保後，有網友在他經營的「光信里里長朱雪璋」臉書粉絲團上留言，質疑朱雪璋在比武案發後說謊，署名「光信里長朱雪璋」者竟留言反嗆「請你注意一下你的腳筋、有傷就請去看醫生」、「等你有能力可以搬進光信里的時候，再來這裡發言吧！」但旋即刪文，之後朱雪璋再以相同名義發文，澄清前文並非他寫的，是被冒名貼文。

朱雪璋控告張姓網友冒用他的里長名義PO文，讓網友誤以為是他以里長身份嗆網友，控告張男偽造文書、妨害名譽；張應訊時指出，他只是轉貼分享文章，該篇PO文不是他寫的。

北檢調查後認定「請你注意一下你的腳筋」是朱雪璋自己留言，不起訴張男，再依誣告罪嫌起訴朱雪璋；朱雪璋偵審時開庭皆矢口否認是他自導自演，強調是被網友惡搞，那段留言絕不是他自己寫的。

一審台北地院法官認為依據檢方所提證據，難以認定朱雪璋明知不是張男留言仍蓄意誣陷，證據不足，判朱無罪。

二審高院今認定，檢察官上訴後未請求另行調查證據，只提出空泛無關的國外案例為上訴理由，現有證據仍無從推翻原審的無罪推定，因此駁回上訴，仍判朱雪璋無罪。

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