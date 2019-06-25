殺死前妻與兒子還誣指亂倫 狠夫判無期徒刑定讞

2019-06-25 11:21

〔記者張文川／台北報導〕苗栗縣竹南鎮男子黃證庭，34年前與吳姓前妻離婚後，由吳婦獨自撫養幼子長大，前年黃證庭與妻兒因打工而重逢獲收留同住，3個月後竟持利剪殺死妻與兒，還向法官誣指前妻與兒子有染，檢方認為他瞎掰，起訴求處死刑；一審2件殺人罪認定他精神障礙，且有向救護人員指示救人方向，因此未處極刑，判處無期徒刑；二審今年4月改判殺妻部分判刑15年、殺子判無期徒刑，合併仍應執行無期徒刑；最高法院今駁回上訴，無期徒刑定讞。

判決指出，案發時，黃證庭61歲、前妻吳婦58歲、黃子33歲。黃證庭於1985年因家庭暴力而與吳婦離婚後，由吳婦獨自扶養剛出生的幼兒；2017年2月，黃證庭因與吳婦一起做臨時工而重逢，吳婦同意收留他，讓他回竹南鎮住處與其母子同住。

同年5月3日凌晨3點，黃證庭竟持修理沙發用的剪刀，猛刺吳女頸部，兒子聽到母親哀嚎趕來救援，試圖搶下黃男手上剪刀但失敗，又被黃男刺死。

檢方偵辦時，黃男宣稱行兇動機是懷疑前妻母子亂倫，檢方認為黃男不思感念前妻留容居住恩情，竟狠心殺害母子，手段凶殘，又編造母子亂倫的行兇動機，將過錯推卸給死者，「既取人性命，又奪人名節」，毫無悔意而求處死刑；但一審認定他犯案時心智缺陷，2罪皆判無期徒刑。

二審台中高分院審理時，認為黃男行兇時手段兇殘、令人髮指，但依精神鑑定，認定他因精神障礙或心智缺陷，犯案時辨識行為違法的能力顯著減低，犯後又與救護人員配合，引導救護人員到被害人的位置，有彌補犯行的真意，因此殺害前妻部分份改判15年，但殺子部分維持無期徒刑，應執行無期徒刑。最高法院今認同二審判決，全案確定。

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