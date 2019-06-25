合法掩護非法 3女靠這招10年賺8600萬

2019-06-25 10:51

〔記者錢利忠／台北報導〕擔任震捷國際物流、凱新、德新國際貿易等3家公司實際負責人的陳姓女子，涉嫌與旗下林姓、彭姓2名女職員合謀，經營非法地下匯兌，10年來經手金額高達179億元，賺取利差及手續費共8600餘萬元，每年平均獲利800多萬元；台北地檢署認定陳女及其林姓、彭姓2女員工涉案罪證明確，依違反銀行法將3人起訴，另建請法院宣告沒收不法所得。

起訴書指出，陳姓、林女及彭女等3人，涉嫌自2009年1月22日開始，至去年2月為止，分工經營地下匯兌交易，陳女負責引薦客戶、林女則接洽客戶並報價、撮合以及記帳、彭女專責台灣及中國之間的匯兌業務；此外，3人還涉嫌出借個人的帳戶給客戶使用。

針對陳女涉案部分，自2009年至2018年2月止，經手人民幣、美金、歐元、港幣與新台幣的地下匯兌交易，賣匯總額達86億6398萬、買匯總額85億8119萬，合計經手非法匯兌金額共172億4518餘萬元，獲利8279萬3830元。

去年3月，陳女自震捷等公司離職後，林女及彭女接手經營地下匯兌業務，於去年3月至7月16日之間，賣匯總額達3億4942萬餘元、買匯金額達3億4583餘萬元，合計經手地下匯兌共6億9525餘萬元，從中獲利359萬7295元。

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